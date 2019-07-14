Каракас, , 02:57 — REGNUM

Сотрудники службы безопасности оппозиционного политического деятеля Венесуэлы Хуана Гуайдо были задержаны при попытке продать украденное из дворца Боливарианской национальной гвардии оружие, заявил вице-президент по связям с общественностью Хорхе Родригес, сообщает 13 июля Noticias 24.

По словам вице-президента, наблюдение за Эриком Санчесом и Джейсоном Паризи велось уже давно. Они были задержаны в момент продажи украденных винтовок работающему под прикрытием агенту спецслужб Венесуэлы за 35 тысяч долларов.

Процесс задержания был зафиксирован на видеокамеры, отметил Родригес, «чтобы продемонстрировать, что эти люди прибегают к насильственным действиям».

Оппозиция ведет двойную игру, с одной стороны садясь за стол переговоров, а с другой — продолжая готовить вооруженные действия на территории страны, считает вице-президент по связям с общественностью.

Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы и был поддержан рядом стран Латинской Америки. О признании Гуайдо законным президентом объявили также большинство стран Европейского Союза. Накануне, 12 июля, к ним присоединилась Греция. Россия самообъявленного президента Венесуэлы таковым не считает, и поддерживает законно избранного президента страны Николаса Мадуро.

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