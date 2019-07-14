Донецк, , 01:57 — REGNUM

Очередная минометная атака киевских силовиков по Донецкой фильтровальной станции загнала сотрудников в убежище, сообщает 13 июля «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на заявление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению СЦКК, обстрелы были зафиксированы около 22:30 со стороны населенного пункта Авдеевка в направлении Ясиноватой. Подразделениями ВСУ при атаке были применены крупнокалиберные пулеметы, минометы калибром 120 мм и стрелковое оружие.

«Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. На данный момент выпущено 3 мины калибром 120 мм. Персонал находится в укрытии», — говорится в сообщении.

Представительство ДНР в СЦКК обратилось к властям Украины с требованием предоставления дополнительных гарантий безопасности важного для обеих сторон объекта инфраструктуры.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция, расположенная недалеко от линии соприкосновения в районе станицы Ясиноватой, не раз становилась объектом обстрелов со стороны киевских силовиков. Между тем станция является единственным источников воды для более чем 400 тысяч человек, проживающих как на украинской территории, так и на стороне Донецкой Народной Республики.

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