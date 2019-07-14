Вашингтон, , 01:43 — REGNUM

Пакет антитурецких санкций уже разработан администрацией президента США, однако объявлять о них накануне годовщины попытки переворота в Турции Вашингтон не спешит, боясь возможных обвинений в организации восстания военных. Об этом 13 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Сообщается, что набор санкционных мер определен и требует лишь одобрения президента США.

Объявить о введениях ограничительных мер в связи с поставками российских систем ПРО в Турцию в Белом доме намерены в конце следующей недели, после того, как Анкара отметит очередную годовщину неудачной попытки военного переворота в стране.

Вашингтон опасается объявлять санкции слишком близко к дате 15 июля 2016 года, опасаясь разговоров о причастности к событиям трехлетней давности.

Напомним, ранее США угрожали Турции санкциями в случае приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, однако правительство президента Реджепа Эрдогана приняло решение о закупке российских систем ПРО после срыва переговоров с американскими и европейскими производителями.

В понедельник, 15 июля, в Турции пройдет третья годовщина попытки военного переворота, за которым, по мнению правительства Эрдогана, стоял изгнанный из Турции и проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен.

Читайте ранее в этом сюжете: El Pais: Турция бросает вызов НАТО, приняв российские ракеты С-400