Киев, , 01:16 — REGNUM

Бандитов на Украине породили власти страны, радикалы чувствуют безнаказанность и продолжают терроризировать общество. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил 13 июля основатель и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«К этому все шло, — комментирует политики обстрел здания телеканала. — Надо понимать, что предыдущая власть так раскочегарила волну национализма и радикализма, что что-то должно было произойти».

В конечном итоге ответственность за инцидент, по мнению Бойко, лежит на украинской власти. Именно ее безответственное попустительство националистам, позволило им почувствовать безнаказанность, что побуждает их к дальнейшим крайне радикальным действиям.

Политик напомнил украинцам нерасследованные убийства журналистов Павла Шеремета и Олега Бузины: «Вот это безответственность, безнаказанность привела к тому, что — «Ну, а почему не обстрелять телеканал? Ну давайте обстреляем». …Запугивание и террористические акты — это визитная карточка уходящей власти, которая породила этих бандитов, которые себя хорошо чувствуют на наших улицах».

Бойко заверил украинцев, что его партия не намерена потакать радикалам: «Мы будем требовать, чтобы этот террористический акт (а это именно теракт) был расследован, чтобы виновные были наказаны», — заявил политик.

Ни одно подобное преступления при прошлой власти не было расследовано должным образом. Общество видит эту безнаказанность, что порождает хаос и неуверенность в завтрашнем дне, считает Бойко.

Ситуацию со свободой СМИ в стране Бойко считает драматической: «Потому что такие попытки запугать журналистов, чтобы они не говорили правды, чтобы они не имели собственного мнения: вот будете говорить плохо, с точки зрения радикалов, националистов, — с вами будет то же самое!«

Напомним, Юрий Бойко занимал должность вице-премьера Украины в правительстве Николая Азарова. Ранее был министром энергетики и угольной промышленности страны. В сентябре 2014 возглавил партию «Оппозиционный блок», сумевшую пройти в парламент и сформировать фракцию. В феврале 2015 года как депутат Рады предложил законопроект об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, предполагавший прямые переговоры с Россией, привлечение миротворцев ООН и возобновление социальных выплат жителям ДНР и ЛНР.

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