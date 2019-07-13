Киев, , 23:57 — REGNUM

«Одна мысль о том, что украинцы и русские поговорят друг с другом в рамках телепередачи, взбудоражила все киевские власти, — сообщает испанское издание El Mundo. — Правительство, партии и даже судебная система пришли в движение, чтобы воспрепятствовать выходу в эфир телемоста, который должен был повторить эксперимент с диалогом между американскими и советскими телезрителями, проведенный в 80-х годах».

На этот раз ставку решили сделать не на личную беседу людей, живущих в далеких друг от друга странах и говорящих на разных языках, а на общение представителей двух гражданских обществ, которых объединяют родственные связи и общее прошлое, но они повернулись друг к другу спиной «после вторжения России на украинские земли в 2014 году» (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM), пишет испанское СМИ. Давление на канал, собиравшийся транслировать телемост на Украине, а также угрозы в его адрес достигли такого масштаба, что от показа пришлось отказаться. Передача должна была выйти в эфир в пятницу, 12 июля.

Идея исходила из источника, подозрительного для Киева. «Телемост, озаглавленный «Надо поговорить», был анонсирован телеведущим российского государственного канала Дмитрием Кисилевым, известным своей яростной критикой Украины и Запада. Мысль провести эти «гражданские дебаты» продвигалась на Украине Виктором Медведчуком — видным представителем оппозиции, наиболее ориентированной на Россию», — рассказывает El Mundo своим читателям.

Издание не преминуло напомнить, что Медведчук, владелец телеканала и привычный участник переговоров с Россией, в ходе последней избирательной кампании был принят в Москве премьер-министром Дмитрием Медведевым (в этой поездке он сопровождал наиболее близкого Кремлю кандидата), а крестным отцом его дочери является Владимир Путин. Украинская пресса называет Медведчука «бесспорным лидером пророссийской пятой колонны».

Киеву идея телемоста не понравилась с самого начала. Украинские националисты дали президенту Зеленскому один день на отмену дискуссии в прямом эфире, которую телеканалы «Россия-1» и украинский NewsOne планировали организовать совместно. Сам Зеленский охарактеризовал предложенные дебаты как «акт дешевой, но опасной пропаганды», призванный разделить украинцев накануне парламентских выборов 21 июля.

«Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят в Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым», — написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В результате в начале недели украинский канал анонсировал отмену трансляции из-за «прямых угроз физического насилия».

«Напряжение между двумя странами оказалось более сильным, чем между США и СССР на последнем витке Холодной войны», — резюмирует El Mundo.

Напомним, что анонс телемоста между российским и украинским ТВ протест украинских политиков. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост. В результате украинский телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.