Варшава, , 22:53 — REGNUM

Визит президента США Дональда Трампа в Польшу по случаю 80-летия начала Второй мировой войны продлится два дня — 31 августа и 1 сентября, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванные источники.

Дональд Трамп

«Не один день, а два будет продолжаться визит американского президента Дональда Трампа в Польше», — гордо пишет газета.

1 сентября этого года исполняется 80 лет с начала Второй мировой войны, которая, как известно, началась с нападения нацистской Германии на Польшу, поэтому мероприятия, посвящённые этой памятной дате, пройдут здесь.

В мероприятиях примут участие многие высокопоставленные лица. Как пишет газета, президент Польши Анджей Дуда пригласил генеральных секретарей ООН и НАТО, лидеров стран Европейского союза, а также стран «Восточного партнерства». Памятные мероприятия пройдут в Варшаве и на Вестерплатте в Гданьске, где польские вооружённые силы оказали наиболее упорное сопротивление немцам.

Самым почётным гостем на мероприятиях в Варшаве станет президент США Трамп. Кроме церемонии, он также посетит какое-то из мест, где дислоцируются американские военные, и встретится с президентом Дудой. Как подчёркивает газета, это будет уже четвёртая встреча ныне действующих президентов США и Польши.

На одной из предыдущих встреч президентов США и Польши, в сентябре прошлого года, Анджею Дуде даже не предложили стул, и он подписывал Декларацию о стратегическом партнёрства с США стоя.