Кишинёв, , 22:40 — REGNUM

После своего визита в Грузию министр иностранных дел Польши Яцек Чапутивич прибыл в другую страну «Восточного партнёрства» — Молдавию. После переговоров со своим молдавским коллегой Николаем Попеску он выразил глубокое удовлетворение стремлением молдавских властей продолжать сближение со структурами Евросоюза.

«Я бы хотел передать молдавским властям четкий сигнал о принципиальном сохранении проевропейской ориентации во внешней политике и полной поддержке Польши стремлений Молдовы», — передаёт слова Чапутовича «Польское радио».

"Мы ожидаем, что представленная правительством программа Майи Санду станет выражением готовности к ускорению реформ, особенно в борьбе с коррупцией, реформировании правосудия или ликвидации олигархической системы», — сказал польский министр.

Министры на встрече обсудили различные вопросы двусторонних отношений и отношений на уровне Евросоюза, такие, как отмена роуминга для Молдавии и признание в странах ЕС молдавских водительских удостоверений.

По словам молдавского министра, у Молдавии с Польшей прекрасные отношения во всех сферах, и в Кишиневе хотят строить ещё более сильные отношения. «Мы хотим усилить и интенсифицировать «Восточное партнёрство», — сказал Николай Попеску.

Также Чапутович встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречанной.

«Восточное партнёрство» — это проект Евросоюза по усилению своего влияния в шести постсоветских республиках: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. Три из этих государств, — Украина, Грузия и Молдавия, — рассматривают перспективу вступления в Евросоюз как свою главную цель.