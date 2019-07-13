Челябинск, , 22:21 — REGNUM

В Челябинске на выборах депутатов районных советов самыми активными являются самовыдвиженцы. Такой вывод можно сделать из таблицы, опубликованной на официальном сайте облизбиркома.

На 12 июля здесь выдвинулись 388 человек. Из них 146 — самовыдвиженцы. От «Единой России» о выдвижении заявили 110 кандидатов, от «Справедливой России» — 48, а от КПРФ — 47.

От «Яблоко» и от ЛДПР о своём выдвижении заявили по 15 человек, а от «Партии пенсионеров за справедливость» и партии «Союз труда» соответственно пять и два.

Как ранее сообщало ИА REGNUM муниципальные выборы на территории Челябинска пройдут 8 сентября. Жители выберут райсоветы, из которых затем будут делегированы депутаты в городскую думу.