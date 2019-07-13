Вена, , 22:08 — REGNUM

Власти Украины должны тщательно расследовать обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в Киеве. Об этом сообщил в субботу, 13 июля, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Арлем Дезир (cc) EU2016 SK

«Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала «112 Украина» в Киеве, — сказал Дезир, заявление которого обнародовала пресс-служба организации. — … С таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться».

По его словам, данный инцидент, который является «недопустимым актом запугивания», мог привести к серьезным последствиям.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля в Киеве произошло ЧП — неизвестные из противотанкового гранатомета обстреляли штаб-квартиру телеканала «112 Украина». В результате происшествия никто не пострадал.

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