Челябинск, , 21:56 — REGNUM

В Челябинской области зарегистрированы ещё четыре кандидата на пост губернатора. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

Избирательный участок Дарья Антонова © ИА REGNUM

13 июля удостоверение кандидата получил бывший областной омбудсмен Алексей Севастьянов, которого выдвинула партия «Гражданская сила». Также зарегистрированы Сергей Смышляев, выдвинутый партией «Родина», Виталий Пашин (ЛДПР) и Константин Нациевский (КПРФ).

Шестеро самовыдвиженцев, а также выдвиженцы партий «Яблоко» Ярослав Щербаков и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов получили отказы в регистрации. Ещё один кандидат, Александр Комиссаров, сошёл с дистанции добровольно.

Ранее на выборы губернатора был зарегистрирован врио главы региона Алексей Текслер. Таким образом, в борьбе участвуют пять кандидатов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 8 сентября.