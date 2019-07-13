Париж, , 20:58 — REGNUM

«Франция приняла решение расставить ворота на поле интернета, спровоцировав таким образом гнев Белого дома, который пригрозил целым рядом тарифов, вполне способных развязать новую торговую войну между США и Европой», — сообщает испанское издание ABC. Вопреки жалобам и давлению Вашингтона, французский Сенат 11 июля проголосовал за введение налога в 3% на доходы, полученные во Франции технологическими компаниями, включая таких гигантов интернет-сектора, как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Вплоть до текущего момента интернет-предприятия процветали за счёт отсутствия регулирования в этой сфере, получая прибыль благодаря рекламе и работе сервисов по всей планете и не отчитываясь перед национальными налоговыми службами. Французский налог, «вынянченный» президентом страны Эммануэлем Макроном, выглядит специально разработанным для технологических гигантов из Силиконовой долины: он затронет компании, чья прибыль составляет не меньше 750 миллионов, 25 из которых зарабатываются на французском цифровом рынке.

«Мы очень обеспокоены, потому что этот налог на цифровые сервисы однозначно и несправедливо нацелен на американские предприятия», — заявил по этому поводу торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер. «Президент [Дональд Трамп] отдал нам распоряжение, чтобы мы изучили последствия этого нового закона и решили, не является ли он дискриминационным и не наносит ли вред свободной конкуренции, негативно влияя на торговлю с США», — добавил он.

Однозначно можно сказать лишь то, что Макрону потребовалось полгода, чтобы разработать и довести до внедрения налог из нового теста — абсолютно новаторский, как утверждает ABC. Французское правительство задумало его как уступку движению «желтых жилетов», ведь, помимо всего прочего, манифестанты протестовали против того вреда, который цифровая экономика наносит традиционным секторам рынка, таким как такси или малое предпринимательство. Ещё одной целью Макрона было быстрее собрать новые налоги, чтобы на эти деньги профинансировать другие уступки протестному движению.

В период между концом декабря и началом нового года Брюно Ле Мэр, французский министр экономики и бывший кандидат на пост президента страны от консерваторов, пытался обсудить с другими членами Евросоюза общий проект налогообложения, известный как «коэффициент Google» или GAFA (сокращение, состоящее из первых букв названий Google, Amazon, Facebook и Apple), в числе прочих ходатайств. Однако многосторонние переговоры успеха не имели, и в результате Макрон и его правительство решили претворить в жизнь собственный налоговый проект.