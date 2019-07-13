Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM

Уральский полпред Николай Цуканов и его аппарат будут сотрудничать со следственными органами по делу своего помощника Александра Воробьёва, подозреваемого в государственной измене. Об этом он заявил на совещании в полпредстве.

Николай Цуканов Kremlin.ru

Спустя неделю после ареста Воробьёва Цуканов впервые прокомментировал развернувшиеся события. По его словам, он был шокирован, «как и все».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Воробьёв был назначен в полпредство год назад. А 4 июля 2019-го его задержала ФСБ. 5 июля он был арестован.

У него нашли польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру. Утром 11 июля информация о нём была убрана с сайта полпредства.