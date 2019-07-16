Киев, , 02:05 — REGNUM

Уникальность Владимира Зеленского в том, что он даже не стал давать гражданам Украины обещания: он сумел внушить им надежду саму по себе, не подкрепленную даже популистскими «клятвами». Но и надежда требует какого-то подкрепления, иначе вместе с ней умирает и политическая карьера того, кто ее так лихо зародил. Помогут ли в этом деле Зеленскому сакральные жертвы, обсуждает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Люстрации придумали еще древние римляне, догадавшиеся респрессировать верхушку проигравшей стороны. И если люстрации касаются прямых виновников тяжелейшего кризиса, они необходимы, но применять их скопом и к целым социальным слоям — уже совсем другое дело. Под свежий люстрационный законопроект Зеленского — «Об очищении власти» попали ненавидимые большинством народа деятели типа Петра Порошенко, всех нардепов, председателя Рады, членов правительства, гепрокурора, главы СБУ и ряда других лиц, бывших на своих должностях 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Отодвинуть их подальше от госуправления нужно, есть основания подвергать их уголовному преследованию, каждому персонально, но не «люстрировать» массово, потому что люстрация — дело инерционное, стоит ему начаться, и люстрации подвергнуться те, на кого власть укажет пальцем. Поэтому если намерение Зеленского серьезно, оно омерзительно.

А если он блефует? Действующие депутаты Рады законопроект, направленный против них, не примут, и он останется жалкой подачкой, которую кидает гражданам президент вместо реальных посадок. Или идея совсем в другом — предложить закон, который не пройдет парламент, и всю вину за то, что надежды граждан на справедливость рухнули, можно будет перекинуть на «старую команду коррупционеров»? Такой ход уже выглядит хитрым. Правда, кто бы ни был виноват в крушении связанных с новой властью надежд, он не отменит того, что они развалились.

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина отчетливо запахла мусорными баками».