Анкара, , 18:36 — REGNUM

«Испытание огнем будущего отношений между Анкарой, Вашингтоном и НАТО, куда входят оба государства, началось в минувшую пятницу на военной базе неподалеку от турецкой столицы, — пишет испанское издание El Pais. — Туда стали поступать элементы системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 российского производства, что, по словам США, повлечет за собой санкции. Покупка этого комплекса — несовместимого с защитным вооружением НАТО — заставила бить тревогу Североатлантический альянс, наблюдающий, как один из его самых давних членов (Турция вступила в НАТО в 1952 году) склоняется в сторону Москвы».

«Первая партия оборудования для противоракетного защитного комплекса С-400 начала прибывать на авиабазу «Мюртед» в Анкаре 12 июля 2019 года», — написал в своем аккаунте в Twitter турецкий министр обороны. «Процесс осуществляется так, как было запланировано. Мы согласовали допуск для самолетов и персонала», — подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Система будет собрана командой российских и турецких техников на той же военной авиабазе и начнет функционировать 10 сентября, по информации ежедневного издания Habertürk.

База, ранее называвшаяся «Акынджы», является той самой, которую использовали мятежники при попытке осуществить государственный переворот в Турции в 2016 году. Это добавляет еще больше символизма к размещению С-400, считает El Pais, ведь именно после того неудачного восстания Анкара начала укреплять стратегические связи с Москвой — в пику своим западным партнерам, которых она обвиняет в содействии военному заговору.

Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана утверждает, что оно выбрало российские зенитно-ракетные комплексы С-400 (Турция приобрела два по цене 2,5 млрд долларов с возможностью совместного конструирования еще двух) после того, как провалились переговоры с американскими и европейскими производителями. Главной причиной стал отказ западных предприятий передать Турции технологии, в то время как Россия на это согласилась. Другое оправдание Анкары состоит в том, что Греция тоже владеет российским оборонным комплексом (С-300), установленным на острове Крит в 1998 году.

«Чтобы быть до конца откровенным, необходимо добавить, что батареи С-300 содержатся в ангаре, они не являются действующими», — объяснил испанскому СМИ специалист по обороне Бруно Лете из немецкого аналитического центра Marshall Fund. По этой причине он полагает, что покупка Турцией С-400 — это политическое решение, чтобы сблизиться с Россией. «С военной точки зрения это не имеет смысла: Турция не сможет пользоваться С-400 так, как предполагается», — уточнил специалист.

Признав, что С-400 — «хороший комплекс, очень хороший, чтобы сбивать самолеты», аналитик подчеркнул: НАТО не допустит, чтобы российская система обнаружения была подключена к североатлантической, а турецкие С-400 не смогут использовать европейские радары. Таким образом, Турции придется использовать комплекс независимым образом, а это снизит его оперативный потенциал.