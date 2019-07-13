Симферополь, , 17:25 — REGNUM

Пример с президента Российской Федерации Владимира Путина фактически начал брать глава Украины Владимир Зеленский, который планирует открыть Центральний мост через Днепр (бывший Днепропетровск) за рулем КамАЗа. Об этом заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заключенное пари между президентом Украины и мэром Днепра Борисом Филатовым.

По его словам, президент Украины, беря пример с Путина, начал делать правильные шаги.

«Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров», — сказал Гемпель.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля глава Украины Владимир Зеленский и мэр Днепропетровска Борис Филатов заключили пари относительно срока сдачи в эксплуатацию моста через Днепр, на котором проводятся ремонтные работы.

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