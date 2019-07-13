Москва, , 16:07 — REGNUM

Спецслужбы США и Великобритании в настоящее время готовят большой блок дезинформации об окружении президента Российской Федерации Владимира Путина, а также о руководстве министерства обороны Российской Федерации. Данную дезинформацию западные страны хотят использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщает сегодня, 13 июля, РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Кукрыниксы. «Неофашизм пытается по свету прахнозы Геббельса нести как эстафету». 1980

По данным этого источника, в настоящее время идет активная фаза очередного витка антироссийской кампании, которую организовали западные спецслужбы с целью дискредитировать высше политическое и военное руководство Российской Федерации.

Подчеркивается, что против руководства России предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. Так, действия американских и британских спецслужбистов, фабрикующих фейковую информацию о руководстве России, уже фактически не скрывают.

Источник уточнил, что в общих чертах новая информационная атака на российское руководство будет похожа на «Панамагейт», когда в СМИ была опубликована информация о реальных владельцах тех или иных офшоров.

И теперь Запад попытается искусственно сформировать выгодную ему ложную информацию, которую затем вбросят в информационное пространство через аффилированные с государственным департаментом США некоммерческие организации.

Более того, источник называет НКО, через которые будет происходить вброс — это «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ).

Вброшенная через них фейковая информация будет подхвачена средствами массовой информации, которые подконтрольны американским финансовым кругам. В данном случае речь идёт о разветвленной сети различных фондов, подконтрольных Джорджу Соросу, а также небезызвестному в России Уильяму Браудеру.

В очередном раунде антироссийской кампании будут задействованы СМИ, которые напрямую финансируются из бюджета США — это «Радио свобода» и «Настоящее время», а также OCCRP и ряд других.

Когда дезинформация разойдется в ведущих СМИ власти США используют этот фейковый информационный фон для введения новых антироссийских санкций.

Российские власти рассматривают данные действия как грубое вмешательство во внутренние дела РФ с целью дестабилизации внутриполитической обстановки, а также ослабления экономического потенциала России.