Москва, , 15:48 — REGNUM

В Москве прошёл санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России, директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Акция собрала около четырёх тысяч человек, при заявленной численности в 10 тысяч.

Трибуну митинга, анонсированного как «Всероссийская акция протеста», представители КПРФ использовали для призывов прекратить рейдерские атаки на совхоз им. Ленина, и на его директора Павла Грудинин.

Как сообщало ИА РЕ, ранее Московский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, согласно которому бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина получила две трети доли совместного имущества. Речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах и акциях.

Читайте подробнее: Павлу Грудинину предстоит расстаться с 2/3 имущества

Представители КПРФ готовились к проведению митингов в различных городах России, почти месяц, однако их усилия не увенчались успехом.

Так, в Чите на мероприятие пришло всего 200 человек, в Благовещенске и Улан-Удэ коммунистам удалось привлечь приблизительно по 70 человек, в Якутии — около 30.

Отсутствие интереса к мероприятию наблюдатели связывают с тем, что линию партийного руководства на поддержку «клубничного олигарха» не поддерживает даже партийное ядро и актив КПРФ.