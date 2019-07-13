Киев, , 15:14 — REGNUM

Бывший лидер украинской неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно отнёсся к обстрелу штаб-квартиры телеканала «112 Украина» из гранатомета. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 13 июля, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если власть во время войны в тылу не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты», — написал Ярош на своей странице в Facebook.

Журналистам телеканала «112 Украина» Ярош рекомендовал как можно скорее увольняться с телеканала. Депутат недвусмысленно намекнул на расправу с неугодными бандеровцам журналистами.

«Коктейлей Молотова» и фейерверков уже не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться уже», — написал он.

Всем тем, кто на Украине говорит о нарушении прав человека и свободы слова, Ярош предлагает «заткнуть рот».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое неизвестных выстрелили из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве. Здание не получило сильных повреждений и никто не пострадал.

Известно, что телеканал «112 Украина» собрался показать в своем эфире документальный фильм американского кинорежиссера Оливера Стоуна «Нерасказанная история Украины». Однако далеко не всем на Украине этот фильм по душе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что телеканалу грозит отвественность, если фильм выйдет в эфир.