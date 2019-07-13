Киев, , 14:22 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов написал заявление об увольнении в связи с тем, что он не может управлять людьми, которые находятся в его подчинении. Об этом Зеленский заявил сегодня, 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

В ходе совещания Зеленский высказал Власову претензии в связи с тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как того требовал сам Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. Более того, сообщение Власова в соцсетях о том, что он уволил этих чиновников оказались ложью.

«Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали», — сказал Зеленский, обращаясь к Власову на сегодняшнем совещании.

Президент потребовал, чтобы заявление об отставке лежало у него на столе, а не вывешенным на странице в социальной сети Facebook.

Власов пообещал, что уже сегодня напишет заявление об отставке.