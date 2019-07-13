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Президент Российской Федерации Владимир путин поздравил жителей Магадана с 80-летием со дня образования города. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 13 июля, пресс-службой Кремля.

Магадан (cc) Johannes Rohr

Посёлок Магадан был основан в 1929 году для разработки перспективных месторождений золота. 14 июля 1939 года разросшийся поселок получил статус города. Именно эта дата и считается днем рождения Магадана. В 1954 году город стал областным центром Магаданской области. Сейчас население города составляет примерно 91 тыс. человек. В конце 80-х годов XX века в Магадане проживали более 150 тыс. человек.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отмечает, что сегодня Магадан — это один из экономических, культурных, научных, образовательных центров российского Дальнего Востока.

«Город с особым, твёрдым характером и широким спектром возможностей для повышения своей инвестиционной привлекательности, эффективного развития межрегиональных и международных связей», — пишет Владимир Путин.

Потенциал Магадана и его особенности должны работать в интересах жителей Дальнего Востока и служить весомым фактором улучшения качества жизни.

«Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго», — сказано в поздравительной телеграмме Владимира Путина.