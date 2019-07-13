Москва, , 12:46 — REGNUM

Обстрел здания телеканала «112 Украина» в Киеве является вопиющим случаем, написал 13 июля на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, на «Глобальной» конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, а также угрозы в их адрес и нераскрытые убийства журналистов.

«Не конференция, а фейк. Атака на канал 112 — случай вопиющий», — написал Пушков, добавив, главы МИД Британии Джереми Ханта и МИД Канады Христи Фриланд оставят этот инцидент без внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве ночью 13 июля неизвестные обстреляли из противотанкового гранатомета штаб-квартиру телеканала «112 Украина». Пострадавших в результате инцидента нет. Сильных повреждений здание не получило — на незначительной площади была повреждена отделка фасада здания.

Читайте также: Журналисты призвали СБУ расследовать обстрел здания телеканала в Киеве