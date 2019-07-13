Эр-Рияд, , 12:48 — REGNUM

Вице-губернатор саудовской провинции Эр-Рияд принц Мухаммед бен Абдель-Рахман аль Сауд совершил визит в Москву, где провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. Высокопоставленная саудовская делегация прибыла в российскую столицу по приглашению Правительства Москвы.

В ходе встречи стороны обсудили аспекты сотрудничества между Эр-Риядом и Москвой в различных областях, включая инфраструктурное развитие, транспорт, инвестиции и туризм, выразив надежду на его укрепление. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat.

В рамках визита саудовская делегация посетила ряд достопримечательностей российской столицы, среди которых парк «Зарядье», ВДНХ, спортивный комплекс «Лужники» и исторические станции московского метрополитена. Принц Мухаммед бен Абдель-Рахман аль Сауд выразил благодарность за гостеприимство и приглашение московской стороны, подчеркнув важность обмена опытом и развития сотрудничества между двумя столицами.