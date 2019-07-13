Тифарити, , 13:53 — REGNUM

Организация Объединенных Наций займется мониторингом доставки и распределения гуманитарной помощи в западносахарских лагерях в алжирской провинции Тиндуф и предпримет действия по установлению более строгого контроля в соответствующих районах. Целью данного плана является предотвращении случаев контрабанды и ненадлежащего использования международной помощи, предназначенной беженцам в лагерях Тиндуфа. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Согласно сообщениям СМИ, в дополнение к электронной системе контроля за распределением помощи, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поручил усилить наблюдение за воздушным и морским транспортом на территории Западной Сахары для того, чтобы упростить выявление всех нарушений, среди которых обвинения в хищении гуманитарной помощи со стороны Фронта ПОЛИСАРИО и эпизодические нарушения соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ООН.