Нью-Дели, , 12:45 — REGNUM

Индия призвала Великобританию в ускоренном порядке рассмотреть вопрос повторного включения Мальдивской республики в состав Содружества наций. Данное заявление было сделано в ходе официального визита министра иностранных дел Индии в Лондон по случаю 70-летия организации.

Данная просьба была отражена в официальном коммюнике после переговоров на уровне министров иностранных дел стран-участниц.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель Индии также провел переговоры со своим визави и по другим вопросам двусторонних отношений и поделился результатами страны в выполнении своих обязательств перед организацией.

Напомним, что в 2016 году Мальдивская республика разорвала контакты с Содружеством наций, однако после прихода к власти в стране Ибрагима Мохамеда Солиха вновь подала заявление о приеме, так как это было одним из предвыборных обещаний президента.