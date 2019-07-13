13 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Турция становится первой и единственной страной НАТО, которая будет использовать современный российский зенитный ракетный комплекс С-400. Она на практике продемонстрировала своим союзникам то, что имеет автономный подход к обеспечению собственной обороны и национальной безопасности. Анкара намерена использовать С-400 без подключения к сети обороны альянса, демонстрируя другим членам НАТО, что они теряют статус «незаменимых союзников».

Станислав Тарасов, , 12:36 — REGNUM





Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Доставка самолетами Ан-124 «Руслан» первой группы компонентов российских зенитно-ракетных установок С-400 на турецкую авиабазу Мюррей в Анкару транслировалась в открытом эфире практически всеми турецкими телеканалами. Граждане Турции воспринимают это событие как знаковое и даже в каком-то смысле историческое, переломное. Согласно проведенному накануне компанией Areda опросу, в общей сложности 62,8% населения страны поддерживает покупку российских систем. Эта акция завершает цикл в выстраивании Анкарой отношений как с Вашингтоном и другими партнерами по НАТО, так и с Москвой.

Цикл этот был для Турции очень непростым. Он сопровождался невиданным давлением со стороны США, грозившими ей самыми разными карами и ультиматумами. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устоял. Теперь по факту мы имеем то, что Турция становится первой и единственной страной НАТО, которая будет использовать современный российский комплекс С-400. Она практически продемонстрировала своим союзникам то, что имеет автономный подход к обеспечению своей обороны и национальной безопасности и намерена использовать С-400 без подключения к сети обороны НАТО, демонстрирует членам альянса, что они теряют статус «незаменимых союзников». Маневр очень серьезный. Причины его в турецких и западных изданиях обозначаются следующими сюжетами. Мол, решение приобрести у России ракеты С-400 появилось у Эрдогана после неудавшейся в июле 2016 года попытки государственного переворота, когда была обозначена необходимость создания собственной зенитной системы.

Если это так, то, как полагает один из комментаторов Deutsche Welle, «Эрдоган отомстил американцам». Однако турецкий президент демонстрировал стремление к самостоятельному внешнеполитическому курсу задолго до переворота. Попытка отстранения его от власти стала катализатором для принятия важных решений, включая покупку С-400. И все же такая логика ориентирована на упрощение ситуации. Запад получил сигнал об обособлении Эрдогана, которое четко проявляется пока на уровне военно-стратегического сотрудничества. Поэтому сейчас, пишет турецкая газета Milliyet, ошибочно все сводить к личным счетам Эрдогана к американцам. Ведь турецкие военные, пожалуй, впервые в новейшей истории поставили вопрос о создании «собственного воздушного зонта, заявляя, что российские ракетные системы для страны жизненно важны», они могут быть использованы не для «обеспечения безопасности Эрдогана, но и в тактико-оперативных целях», чтобы «устранить риски неожиданного нападения».

Вот что говорит по этому поводу бывший глава управления разведки генштаба Турции генерал-полковник Исмаил Хаккы Пекин: «Возможно воздушное нападение со стороны Греции, атаки израильских самолетов и баллистических ракет. Есть еще Иран. Хотя сейчас он не враг, вы не знаете, что будет завтра, в конце концов, они располагают баллистическими ракетами дальностью 2000−2500 километров. Сейчас нужны системы, которые позволят предотвратить такого рода атаки, только с помощью самолетов сделать это не получится. То есть, кто бы ни был врагом, мы оглядываемся вокруг себя и понимаем, что угроза нарастает. У Турции нет намерения воевать с американцами. У США, судя по всему, тоже. Даже если это произойдет, Турция примет другие меры, предусмотрит асимметричную систему защиты и доставит американцам большие затруднения. То есть США сбросят ракеты, но о последствиях пожалеют. Это станет концом глобального лидерства американцев, о котором они так пекутся». Это заявление Пекина любопытно тем, что оно демонстрирует новое понимание Турцией своего геостратегического положения в регионе и оценку возможных для себя угроз. Страна, подчеркивает Milliyet, желает «быть подготовленной к потенциальным внезапным нападениям и неожиданным атакам».

А как теперь практически будут реагировать США и другие союзники Турции по НАТО на ход событий в ситуации, когда сама Анкара не демонстрирует намерений покидать альянс, говоря лишь о желании осуществить диверсификацию поставщиков вооружений? Турция не отказывается при этом приобрести американские системы Patriot и закупить американские истребители F-35. Эрдоган не исключает возможность предложить Вашингтону провести и какую-либо другую сделку по оружию. Тем более что сам президент США Дональд Трамп публично признал правоту коллеги, заявляя, что «Турция хотела купить Patriot, но Обама отказал ей, хотя мы являемся союзниками» — и «это было нехорошо, к Турции отнеслись несправедливо». Так что внешне Трамп, признав победу Эрдогана, предпринимает попытку найти выход из кризиса в отношениях с Анкарой, что, по оценке Stratfor, «зависит от того, как будут и будут ли введены ответные меры со стороны США».

В этой связи вырисовываются два сценарий возможного развития событий. Первый: американцы продолжают оказывать давление на Турцию, получая в ответ соответствующую реакцию со стороны Эрдогана, который под этим предлогом, разогревая патриотические настроения, начнет укреплять свои позиции. Конечно, нельзя исключать того, что по турецкой экономике начнут наноситься удары с целью дестабилизации внутриполитического положения в стране. Однако пятилетний перерыв до следующих выборов (пройдут в 2023 году) учитывается Анкарой при расчетах экономического риска. Эрдоган считает, что у него есть время на стабилизацию экономики. Второй сценарий: США предлагают Турции «новую политику», начинают выстраивать с ней отношения на иных принципах, нивелируя фактор появления в этой стране российских ракет С — 400. Такого исключать тоже нельзя. А пока, как сообщают военно-дипломатические источники, турецкие военные, которые будут эксплуатировать зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», прибудут в Россию для обучения в июле-августе.