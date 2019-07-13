Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM

Члены оппозиционных партий покинули заседание нижней палаты парламента Индии, выразив таким образом протест против предложения правительства ввести дополнительный налог на бензин и дизельное топливо. Ранее в парламенте Индии прозвучало предложение ввести дополнительный налог размером в 1 рупию на литр топлива.

Помимо этого, оппозиционеры раскритиковали министра финансов Индии Нирмалу Ситхараман за «неудовлетворительные ответы» партиям по бюджету. «Индийский национальный конгресс» (ИНК), главная оппозиционная партия Индии, потребовал свернуть меры по повышению цен на топливо, а позже члены партии намеренно срывали выступление министра финансов страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», к забастовке также присоединились члены «Всеиндийского тринамул конгресса», «Национальной конференции», «Дравиды муннетры кажагам», «Самаджвади парти» и др.

Лидер партии «Всиндийский тринамул конгресс» Судип Бандйопадхьяй заявил, что предложение повысить цены на топливо «оскорбило» его партию. «Особенно чувствительными к повышению цен на топливо являются бедные крестьяне. Это приведет к повышению цен не только на бензин и дизель, но и на другие товары», — добавил он.