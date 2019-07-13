Ханой, , 13:02 — REGNUM

12 июля во Вьетнаме состоялся брифинг министерства финансов Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). В рамках брифинга министр финансов Вьетнама Динь Тиен Зунг отвечал на вопросы иностранных предпринимателей о регулировании инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Динь Тиен зунг отметил, что в соответствии с планом развития инвестиционного климата во Вьетнаме, министерство финансов в координации с правительством СРВ в период 2021—2022 гг. упростит процедуры для осуществления прямых инвестиций. В частности, будет сокращено количество бюрократических процедур для получения лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

Предполагается, что эти меры позволят повысить прозрачность и открытость инвестирования в СРВ.