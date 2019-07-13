Анкара, , 12:40 — REGNUM

Посол Турции в Ираке Фатих Йылдыз заявил о значительном прогрессе в процессе достижения консенсуса между Турцией и центральным иракским правительством по вопросу открытия второго контрольно-пропускного пункта между Ираком и Турцией в районе Овакёй.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Йылдыз отметил важность контактов и переговоров между двумя странами для выработки общей позиции по этому вопросу, равно, как и другим вопросам, касающимся Ирака и Иракского Курдистана. Он продолжил: «Как в плане нашего диалога с Багдадом, так и в плане наших контактов с Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ) в последнее время происходят преобразования».

Дипломат добавил: «В повестку переговоров между Багдадом и Эрбилем (столица КРАИ) должен быть добавлен и второй КПП. Мы обсудим этот вопрос с КРАИ и, надеюсь, мы сможем реализовать на практике концепцию второго контрольно-пропускного пункта».