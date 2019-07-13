Анкара, , 13:55 — REGNUM

Депутат правящей Партии справедливости и развития Турции от Диярбакыра Мехди Экер заявил: «Бездействие нашего союзника США в вопросе выдачи террористического главаря Фетхуллаха Гюлена абсолютно неприемлемо». Он подчеркнул: «То, что сделала «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года, и движение Гюлена 15 июля 2016 года — суть одно и то же». По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мехди Экер отметил, что все усилия Турции по вопросу выдачи Гюлена остались безрезультатными, а сам он продолжает спокойно жить на территории США. По словам политика, Турция уже направила 7 запросов о выдаче преступника. Он также добавил: «Движение Гюлена — угроза не только Турции, но и США и всем государствам, где оно функционирует. В связи с этим мы считаем необходимым упомянуть о том, что все связанные с Гюленом учебные заведения на территории США должны быть закрыты».