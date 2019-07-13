Киев, , 12:23 — REGNUM

Российского телеведущего Андрея Малахова включили в базу данных украинского сайта «Миротворец» после проведенного на телеканале «Россия 1» телемоста с Украиной.

Отмечается, что в качестве причины включения Малахова в списки сайта — «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России». Запись о российском телеведущем появилась в разделе «Чистилище».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на телеканале «Россия 1» состоялся телемост с Украиной «Надо поговорить». В нём приняли участие деятели шоу-бизнеса: российская и украинская стороны высказались по поводу возможного диалога между Киевом и Москвой и будущего двух стран.

Отметим, что сайт «Миротворец» представляет собой базу данных, в которую вносятся люди, обвиняемые по разным причинам в «измене родине». Так, здесь публикуются личные данные деятелей культуры, посещавших Крым или «подозреваемых в сочувствии» ДНР или ЛНР. Ресурс не имеет официального статуса, но очень часто людей, значащихся в списках на этом сайте, украинские пограничники не пускают в страну.

Читайте также: Телемост «Надо поговорить» состоялся