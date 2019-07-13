Анкара, , 12:23 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что, по его мнению, борьба с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена в общем увенчалась успехом. Он пояснил: «Я вижу, что в общих чертах практически все и везде понимают суть этой проблемы. Поэтому в этом смысле Турция действительно добилась успеха в своей борьбе».

Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп подчеркнул, что с 2002 года Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана пережила большие изменения, особенно в том, что касается устранения «режима опеки», что в конце концов дало о себе знать при отражении попытки переворота, осуществленной 15 июля 2016 года сторонниками Гюлена. По мнению политика, особую роль в тех событиях сыграло то, что турецкий народ выступил в качестве источника конституционного строя и демократии, как суверен. По мнению спикера парламента Турции, такое событие не имеет прецедентов в мировой истории. Он продолжил: «Все народные движения всегда были направлены против верховной власти, правительства и государственного руководства. Это был первый раз, когда народное движение выступило в качестве носителя и источника политической власти. С этой точки зрения событие беспрецедентно».