Нью-Дели, , 15:23 — REGNUM

Джаред Кушнер, старший советник и зять президента США Дональда Трампа, заявил, что Белый дом «сфокусирован на укреплении американо-индийских связей». Об этом 12 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Джаред Кушнер, выступая на Втором саммите Форума американо-индийского стратегического партнерства, подчеркнул, что развитие отношений с южноазиатским государством, обладающим столь динамично развивающейся экономикой, позволит Вашингтону повысить свою конкурентоспособность в глобальном измерении. Старший советник президента США также высоко оценил человеческий потенциал Индии: «Население Индии обладает высоким уровнем образования, и многие индийцы разделяют американские ценности».

Напомним, что в настоящее время отношения Индии и США омрачены торговыми спорами. Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой Нью-Дели по вопросу таможенных пошлин. По словам американского лидера, из-за высоких импортных пошлин, установленных правительством Индии, США ежегодно теряют до 800 млн долларов.

Отметим, что 16 июня 2019 года, Нью-Дели значительно повысил ставки пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США. Правительство Индии пошло на подобные радикальные шаги в ответ на решение Белого дома запретить беспошлинный ввоз ряда индийских товаров, в том числе стали и алюминия.