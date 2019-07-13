Нью-Дели, , 15:51 — REGNUM

Правительство Индии поставило в Мьянму 250 сборных типовых дома для размещения беженцев, репатриированных из соседней Бангладеш. Об этом 12 июля сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дома были поставлены правительством Индии в рамках программы развития мьянманского штата Ракхайн, где проживают мусульмане рохинджа. На осуществление указанной инициативы, рассчитанной на пять лет, Нью-Дели выделил 25 млн долларов. Согласно заявлению официального представителя посольства Индии в Мьянме, данные средства будут использованы для строительства в штате Ракхайн инфраструктуры в сферах здравоохранения и образования, а также сельского хозяйства.

Напомним, что мусульмане рохинджа были вынуждены массово бежать из Мьянмы после силовых акций мьянманских военных и полиции против населения штата Ракхайн осенью 2017 года. Большая часть беженцев — 730 000 мусульман рохинджа — была размещена в Бангладеш. В марте 2019 года глава МИД Бангладеш Шахидуль Хак заявил: «Мы больше не сможем принимать беженцев из Мьянмы».