Нью-Дели, , 14:01 — REGNUM

Пакистан сообщил условия открытия воздушного пространства на границе с Индией. По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, индийско-пакистанская граница останется закрытой для пролета самолетов из Индии до тех пор, пока Нью-Дели не выведет подразделения боевой авиации с передовых позиций в пограничных районах.

Глава Управления гражданской авиацией Пакистана Шахрукх Нусрат сообщил членам Постоянного комитета по вопросам авиации Сената Пакистана, что правительство Индии обратилось к пакистанскому руководству с призывом открыть свое воздушное пространство. Тем не менее, по словам Шахрукха Нусрата, истребители ВВС Индии, дислоцированные на авиабазах вблизи границы, представляют угрозу национальной безопасности Пакистана.

Напомним, что Исламабад частично закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов 26 февраля, когда истребители ВВС Индии нанесли удар по позициям террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Ранее, 14 февраля, смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар, штат Джамму и Кашмир. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.

Из-за ограничений на пролет над Пакистаном индийские авиакомпании вынуждены делать внушительный крюк вокруг территории своего соседа. Отметим, что убытки крупнейшего авиаперевозчика страны Air India составили более 4,3 млрд рупий (примерно 63 млн долларов).