Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM

12 июля в Нью-Дели завершились индийско-американские переговоры по прекращению торговой войны. По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, сторонам не удалось добиться прорыва в переговорном процессе.

Прошедший раунд двустороннего диалога Нью-Дели и Вашингтона был посвящен вопросам протекционистских мер, применяемых обеими сторонами в торговле. Наибольшую трудность представляли проблемы электронной торговли, а также таможенных пошлин на продукцию сельского хозяйства, алюминий и сталь. Хотя какого-либо прогресса в ходе прошедших переговоров достичь не удалось, индийские чиновники выразили надежду, что диалог сдвинется с мертвой точки после визита Пиюша Гояла, возглавляющего министерство торговли и промышленности Индии, в Вашингтон в августе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой Нью-Дели по вопросу таможенных пошлин. По словам американского лидера, из-за «неприемлемо высоких» импортных пошлин, установленных правительством Индии, США ежегодно теряют до 800 млн долларов. Отметим, что ставки индийских пошлин на ряд товарных позиций доходят до 100%.

Ранее, 16 июня 2019 года, Нью-Дели значительно повысил ставки пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США. Правительство Индии пошло на подобные радикальные шаги в ответ на решение Белого дома запретить беспошлинный ввоз ряда индийских товаров, в том числе стали и алюминия.