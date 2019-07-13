Нью-Дели, , 15:03 — REGNUM

Индийская оппозиция продолжает критиковать экономическую политику правительства под руководством Бхаратия джаната парти (БДП). По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, высокопоставленный лидер ведущей оппозиционной партии страны Индийского национального конгресса (ИНК) Капил Сибал выступил против намерения БДП удвоить ВВП Индии за пять лет.

На сессии верхней палаты парламента республики Капил Сибал заявил: «В чем смысл наращивать объемы национальной экономики до 5 трлн долларов, если большинство населения Индии прозябает в нищете?» Лидер ИНК, в прошлом возглавлявший различные министерства, подчеркнул, что суть экономического развития должна состоять в увеличении душевого ВВП. В настоящее время доход 60% населения Индии составляет менее 10 000 рупий в месяц (примерно 150 долларов). Капил Сибал также выразил обеспокоенность общим состоянием индийской экономики. В частности, основу экспорта южноазиатского государства составляют сахарный тростник и хлопок, для производства которых требуется много водных ресурсов. По словам оппозиционного деятеля, на выращивание данных культур уходит две трети всей питьевой воды страны, которая и без того испытывает нехватку водных ресурсов.

В настоящее время основным предметом на обсуждении парламента Индии является новый федеральный бюджет на 2019/20 финансовый год. Эксперты и политические деятели выступают с критикой отдельных положений законопроекта о бюджете, назвав их «нереалистичными». В частности, возмущение общественности вызвали намерения правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов за пять лет. Напомним, что в настоящее время объем индийской экономики оценивается в 2,6 трлн долларов.