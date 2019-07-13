Тегеран, 13 июля 2019, 13:18 — REGNUM
Официальный представитель Организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди заявил, что такая страна, как Иран, обладающая крупным военно-стратегическим потенциалом, не нуждается в ядерном оружии для обеспечения своей безопасности. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
Чиновник подчеркнул, что ни в одной военной доктрине Ирана ядерное оружие не фигурировало, потому что Исламская республика никогда не стремилась и не будет стремиться его получить. Это неоднократно подтверждали эксперты МАГАТЭ.
По словам Бехруза Камалванди, говоря о стремлении Ирана получить атомное оружие, США хотят сформировать против страны международную коалицию. Это сделать не удастся, потому что международное сообщество понимает намерения Вашингтона.