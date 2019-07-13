Тегеран, , 12:49 — REGNUM

Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана контр-адмирал Али Фадави призвал США и Великобританию прекратить провокации в отношении ИРИ, так как они могут иметь очень серьезные последствия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам контр-адмирала, если бы США и Великобритания произвели простейшие расчеты, то они бы никогда бы предприняли согласованную операцию по захвату иранского танкера, потому что КСИР заставляет врагов сожалеть о любых антииранских провокациях.

Отвечая на вопрос о сбитом над территорией Ирана американском беспилотнике, Али Фадави заявил, что это была «победа» ВС ИРИ. Он подчеркнул, что «Иран и США ведут войну более 30 лет и подобные триумфы Ирана будут продолжаться».