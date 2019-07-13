Токио, , 13:01 — REGNUM

Помощник госсекретаря США по политике в Восточной Азии Дэвид Стилвелл находится со своим первым визитом в Токио с момента вступления в должность 20 июня. 12 июля он встретился с японскими официальными лицами, чтобы обсудить вопросы КНДР и урегулирования японо-южнокорейских отношений. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», дипломат встретился с вице-министром иностранных дел Японии Такео Акибой, главой Бюро по делам Северной Америки МИД Японии Казухиро Судзуки, а также с Кэндзи Канасуги, главой Бюро по делам Азии и Океании.

Согласно информации МИД, стороны договорились о совместной работе в направлении денуклеаризации Северной Кореи. Стилвелл также призвал японских коллег самостоятельно разрешить все двусторонние проблемы с Южной Кореей, так как США не будут выступать посредниками.