Токио, , 12:34 — REGNUM

12 июля глава Сил самообороны Японии и генерал Кодзи Ямадзаки заявил, что Япония «поддерживает связь» с Соединенными Штатами и обсуждает план президента США Дональда Трампа по созданию военной коалиции для защиты коммерческих судов на Ближнем Востоке, в Ормузском проливе. Генерал отметил, что Япония «внимательно следит за развитием событий», но посылать войска пока не готова.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», проблема заключается в пацифисткой конституции Японии, которая ограничивает Японию в военном вопросе, в том числе и в отправке войск за границу. Американский президент уже выражал разочарование «несправедливой ролью» Японии в японо-американском союзе и заявлял, что необходимо срочно что-то менять.

Ранее коллега Ямадзаки, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, предложил американским союзникам создать коалицию для патрулирования вод около Ирана и Йемена.