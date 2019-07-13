Копенгаген, , 13:20 — REGNUM

Новый министр по делам занятости в Дании Петер Хуммельгор объявил о намерении правительства провести реформу на рынке труда. Согласно намеченному плану, реформа будет прежде всего направлена на улучшение эффективности услуг по переквалификации кадров с тем, чтобы люди могли дольше оставаться на рынке труда.

На протяжении многих лет датская экономика старалась удержать граждан в составе «экономически активного населения» посредством урезания социальной помощи — то есть посредством экономических рычагов. Новое же правительство предлагает отказаться от этой стратегии и дать людям шанс остаться на рынке труда благодаря получению новой профессии, а не через принуждение — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Министр по делам занятости заявил, что в Дании есть категория людей, которая в силу объективных причин не может найти работу, и планируемая реформа направлена на то, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.