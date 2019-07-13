Богота, , 12:26 — REGNUM

Международная полиция (Интерпол) объявила в розыск одного из бывших руководителей колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) Сеуксиса Паусьяса Эрнандеса Соларте, более известного как Хесус Сантрич. Об этом сообщает колумбийское агентство Pulzo.

Сантрич обвиняется в участии в преступном сговоре, в результате которого в период с июня 2017 по апрель 2018 г. в США было отправлена 10-тонная партия кокаина. 9 июля он не явился на судебное заседание, что и послужило для суда основанием выпустить ордер на его арест, а полиция направила запрос о поимке бывшего партизана в Интерпол.

Интерпол выпустил в отношении Санртича уведомление с «красным углом». Данное уведомление требует от правоохранительных органов государств — членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с целью последующего решения судебными органами вопроса о его экстрадиции в страну — инициатора розыска.

Глава Национальной полиции Колумбии Оскар Атеортуа на своей странице в Twitter написал, что лицу, которое сообщит о местонахождении Сантрича, обещана награда в 3 млн колумбийских песо (примерно 935 тыс. долларов).

Ранее с требованием в адрес колумбийских властей выдать Сантрича выступили США.