Мехико, , 12:38 — REGNUM

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что программы развития и поддержки фермерства в рамках новой сельскохозяйственной политики правительства реализуются по плану. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Лопес Обрадор подчеркнул, что новая политика является основой для поддержки крестьянства, будь то производство сельскохозяйственной продукции для личного потребления или же для сбыта на рынке. Главной целью этой политики является достижение продовольственной самообеспеченности Мексики, в частности сокращение на 80% импорта продуктов питания, в первую очередь кукурузы, риса и пшеницы.

«По мере появления необходимости в новых ресурсах, власти будут включать в программу субсидирования новых производителей», — добавил глава государства.