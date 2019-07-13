Исламабад, , 15:53 — REGNUM

12 июля кандидат на пост председателя Объединённого комитета начальника штабов США генерал Марк Майли заявил, что Вашингтон должен поддерживать крепкие связи с вооружёнными силами Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, генерал Марк Майли был выдвинут президентом США Дональдом Трампом на должность председателя Объединённого комитета начальника штабов. В ходе слушания в Сенате, генерал Майли сообщил о намерении восстановить крепкие отношения между вооружёнными силами обоих государств. По словам генерала, несмотря на отказ от финансовой помощи (300 миллионов долларов) и «заморозку» основной линии оборотного диалога, США необходимо заручиться поддержкой Исламабада.

Как отметил генерал Майли, администрация Дональда Трампа считает Пакистан ключевым партнером в Южной Азии, который играет важнейшую роль в мирном урегулировании в Афганистане.

Стоит отметить, что генерал сделал заявление о необходимости улучшения отношений с Пакистаном в преддверие визита премьер-министра Имрана Хана в США.