Исламабад, , 12:27 — REGNUM

12 июля начальник Национального бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) Джавед Икбал одобрил проведение проверки имущества лидера исламистской партии «Джамийят Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлура Рехмана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, поводом для проверки послужили счета, сумма на которых, по мнению следователей, превышает возможные источники доходов оппозиционного лидера. Следователи предполагают, что лидер исламистов может быть вовлечён в преступные схемы по отмыванию денег.

Ранее Национальное бюро отчетности Пакистана инициировало проверки имущества ведущих оппозиционных лидеров страны. В результате, экс-премьер Пакистана Наваз Шариф был осуждён на семь лет по делу о коррупции, а экс-президент Асиф Али Зардари был взят под стражу по обвинению в мошенничестве.