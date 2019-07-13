Исламабад, , 14:34 — REGNUM

12 июля министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что о контроле над СМИ в Пакистане «не может быть и речи».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пакистанский министр принял участие в конференции, посвященной свободе СМИ, в Лондоне. Шах Мехмуд Куреши отметил, что никто в Пакистане «не затыкает рот» журналистам и не пытается контролировать СМИ. По мнению министра, в век стремительного развития социальных сетей, попытки что-либо ограничивать или запрещать просто непродуктивны. В ответ на вопрос о причинах закрытия эфира для трёх пакистанских телеканалов, Шах Мехмуд Куреши заявил, что у них «возникли некоторые проблемы с регулирующей службой», и после трёх часов молчания они снова вернулись в эфир.

Министр также отметил, что прекращение передачи интервью с экс-президентом и лидером оппозиционной «Народной партии Пакистана» Асифом Али Зардари законно, так как он находится под стражей и не имеет права общаться с представителями прессы. Ранее неожиданное прекращение передачи интервью оппозиционного лидера вызвало широкий общественный резонанс.