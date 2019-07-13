Исламабад, , 15:09 — REGNUM

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что с правительством Пакистана не было заключено какого-либо соглашения относительно обменного курса рупии.

По сообщению пакистанского информационного агенства Jang, в специальном заявлении представители Фонда подтвердили, что при заключении соглашения о кредитной программе условий, связанных с обменным курсом, выдвинуто не было. В то же время Государственный банк Пакистана (Центробанк) сообщил, что стороны договорились о том, что обменный курс пакистанской рупии будет «плавающим», то есть определяемым рынком. Руководство Госбанка оставило за собой право вмешаться, если слишком высокий обменный курс будет угрожать экономической стабильности.

Напомним, что Пакистан и МВФ заключили соглашение о кредитной программе, в рамках который в течение 39 месяцев Пакистан получит 6 миллиардов долларов. Исламабад был вынужден согласиться на «замораживание» оборонных расходов, отказаться от субсидий и поддерживать строгую бюджетную дисциплину.