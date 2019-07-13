Нью-Дели, , 14:44 — REGNUM

Министерство обороны Индии разместило заказ на закупку израильских противотанковых управляемых ракет «Spike».

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», после различных сложностей и длительных переговоров Индия все-таки остановила свой выбор на израильском образце. Нью-Дели нуждается в обновлении противотанковых ракетных комплексов, так как стоящие на вооружении Вооруженных сил Индии ПТРК Milan-2T французского производства значительно уступают комплексам HJ-8 китайской разработки и ракетам TOW американской разработки, которыми располагают пакистанские военные.

Индия начала поиск замены для устаревших Milan-2T еще в 2014 году. Ракеты четвертого поколения «Spike» израильской компании «Rafael», обладающие дальностью поражения до 4 километров, изначально рассматривались в качестве фаворитов, однако предпочтение было отдано ракете «Nag» индийской разработки. После безуспешных испытаний «нагов» было решено все-таки вернуться к разработке израильского ВПК. Ожидается, что производство «Spike» будет развернуто на индийских заводах с передачей технологии.