Исламабад, , 13:28 — REGNUM

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 80% работ по сооружению Картарпурского коридора с Индией завершено.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе еженедельного брифинга с представителями СМИ официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Пакистан четко выполняет свои обязательства по строительству пропускного коридора на границе с Индией. При этом уже 14 июля на пропускном пункте Атари Вага (провинция Панджаб) состоится второй раунд переговоров по инфраструктурному проекту между двумя странами.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который должен позволить сикхам-пилигримам без визовых ограничений посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Каратрпуре (Пакистан). Переговоры, инициированные правительствами обоих государств, неоднократно переносились из-за позиции Индии, требовавшей исключить из комитета по строительству коридора с пакистанской стороны сикхских сепаратистов.