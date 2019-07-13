Исламабад, , 12:58 — REGNUM

Делегация пакистанского правительства во главе с министром планирования, развития и реформ Махдум Хусро Бахтияр встретилась с группой китайских бизнесменов, чтобы обсудить инвестиционные проекты.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр отметил, что приоритетом правительства Пакистана на данный момент является импортозамещение, а также поддержка эскпортоориентированных отраслей экономики. В этой связи КНР, обладающая значительными финансовыми ресурсами может помочь Пакистану, создавая совместные предприятия и перенося на территорию страны производства. По мнению министра, Китайско-пакистанский экономический коридор, который вступил во вторую фазу развития, может поспособствовать развитию сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и энергетики страны.

В свою очередь, китайские бизнесмены поддержали министра в том, что Китайско-пакистанский экономический коридор (часть инициативы «Один пояс — один путь») подтолкнет экономическое развитие Пакистана. Китайские предприниматели выразили готовность вложить на первом этапе второй фазы строительства Коридора в общей сложности миллиард долларов.